Kontrolden çıkan kepçe araçları biçti

Olay, Silivri Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi karşısındaki boş alanda meydana geldi. Seyir halindeki kepçe sürücüsü kontrolünden çıkarak araçlara çarptı. Kepçe, park halindeki iki aracı yaklaşık 60 metre sürükledi.

O sırada yoldan geçen bir kadın, kepçenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kepçe operatörü olay sonrası kaçarken, araçlarda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmanın ardından araçlar çekilirken, kepçe sürücüsünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.