Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan kepçe araçları biçti
Giriş Tarihi: 20.04.2026 21:03

İstanbul Silivri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kepçe, park alanında iki aracı yaklaşık 60 metre sürükledi. Yoldan geçen bir kadın kepçenin altında kalmaktan son anda kurtulurken, geniş çaplı çalışma başlatıldı.

  • ABONE OL

Olay, Silivri Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi karşısındaki boş alanda meydana geldi. Seyir halindeki kepçe sürücüsü kontrolünden çıkarak araçlara çarptı. Kepçe, park halindeki iki aracı yaklaşık 60 metre sürükledi.

O sırada yoldan geçen bir kadın, kepçenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kepçe operatörü olay sonrası kaçarken, araçlarda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmanın ardından araçlar çekilirken, kepçe sürücüsünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA