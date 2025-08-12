Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan minibüs şarampole uçtu: 6 kişi yaralandı!
Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğanak köyü yakınlarında meydana geldi. H.F. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü H.F. ile S.F., Z.A., R.F., Ş.A. ve E.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Araçtan çıkartılan yaralılar İmranlı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

