Kontrolden çıkan motosiklet can aldı: 19 yaşındaki Murat yaşam savaşını kaybetti

Feci kaza, Keskin ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Güneşli yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Murat Güneşli ile motosiklette yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki İ.E.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Murat Güneşli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan İ.E.B.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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