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Giriş Tarihi: 4.07.2026 11:42

Kontrolden çıkan motosiklet can aldı: 19 yaşındaki Murat yaşam savaşını kaybetti

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki Murat Güneşli, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaralanan 15 yaşındaki yolcunun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kontrolden çıkan motosiklet can aldı: 19 yaşındaki Murat yaşam savaşını kaybetti
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Feci kaza, Keskin ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Güneşli yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Murat Güneşli ile motosiklette yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki İ.E.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Murat Güneşli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan İ.E.B.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kontrolden çıkan motosiklet can aldı: 19 yaşındaki Murat yaşam savaşını kaybetti
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