Giriş Tarihi: 24.03.2026 23:24

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü
Kaza 21.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Akdemiray (38) yönetimindeki 16 BZY 232 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü

Sürüklenen motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti. Kaza yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Akdemiray'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü
