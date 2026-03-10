Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 4 yaralı
Giriş Tarihi: 10.03.2026 21:11 Son Güncelleme: 10.03.2026 21:12

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İHA
Kaza İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Mouayad A.(27) yönetimindeki 16 MC 0972 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Devrilen motosiklettten düşen sürücü ve arkasındaki eşi Sidre A.(23) ve çocukları 4 yaşındaki Henadi A. Ve 2 yaşındaki Abdullatif A. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

