Kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 14.04.2026 15:06

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Çağlar Taşin hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü 45 yaşındaki Çağlar Taşin, sokak üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, önce park halindeki bir araca çarptı, ardından savrularak yol kenarında bulunan demir direğe çarparak durabildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çağlar Taşin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine ayrıca Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edilerek kazanın meydana gelişine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden Çağlar Taşin'in cenazesi, incelemelerin ardından Bodrum Belediyesi Cenaze Nakil aracıyla morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

