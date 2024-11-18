Kontrolden çıkan otobüs devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

● Antalya'nın Alanya ilçesinden Bursa'ya giden Ömer Yeşilyurt'un (43) kullandığı otobüs dün sabah 08.00 sıralarında, Seyitgazi-Eskişehir karayolunun Derbent mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı. Yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü kazada, biri ağır 42 kişi de yaralandı.● Antalya'nın Serik ilçesindeki Yeni Mahalle Sanayi Kavşağı'nda Hüseyin K. yönetimindeki tur otobüsünün çarparak 20 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü Ali Yılmaz (20) öldü.● İbradı ilçesinde ise yeni açılan Konya karayolunda kontrolden çıkan ve bariyerleri aşarak takla atan otomobildeki yabancı uyruklu Ramazan Faris ölürken sürücü yaralandı.● Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kemak K.'nın (61) kullandığı taksi ile Raşit Efe'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Raşit Efe'nin (33) ağır yaralandığı kazada, eşi Yeliz Efe (30) ve kızları Ela Efe (3) öldü. Yeliz öğretmenin geçen yıl kazada hayatını kaybeden babasının Eskişehir'deki mevlidinden döndüğü öğrenildi.● Afyonkarahisar'da cezaevindeki kocasını ziyaretten dönerken kullandığı otomobili TIR'la çarpışan H. E. öldü.● Manisa'nın Kula ilçesinde bariyerleri aşarak ağaca çarpan taksideki inşaat mühendisi Oğuzhan Kermen (28) öldü. Sürücü Ahmet Eroğlu ağır yaralandı.● Uşak'ta otomobille çarpışan hafif ticari araçta bulunan Bedia Bozoba (72) hayatını kaybetti.● Adıyaman'da, beton dökerken devrilen mikserin altında kalan Muhammed Em (50) öldü.● Mersin'in Tarsus ilçesinde DSİ'nin su kanalına düşen araçtaki diş hekimi Murat Çeviktürk (55) hayatını kaybetti.