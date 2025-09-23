Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı kazada 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 23.9.2025 12:54 Son Güncelleme: 23.9.2025 13:09

İstanbul Gaziosmanpaşa’da TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındılar.

Kaza, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu Karayolları mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halindeki 34 JDT 05 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. İtfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışan sürücüyü kurtardı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

