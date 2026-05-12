Kontrolden çıkan otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan Başpınar Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Eda Taşkın idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce orta refüje, ardından yol kenarında park halinde bulunan çekiciye çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Eda Taşkın ile araçta bulunan O.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Eda Taşkın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Araçta bulunan O.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Araçlar, incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.