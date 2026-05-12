Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:32

Kırıkkale’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin park halindeki çekiciye çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan Başpınar Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Eda Taşkın idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce orta refüje, ardından yol kenarında park halinde bulunan çekiciye çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Eda Taşkın ile araçta bulunan O.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Eda Taşkın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Araçta bulunan O.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Araçlar, incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

#KIRIKKALE

