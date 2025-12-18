Kontrolden çıkan otomobil dereye yuvarlandı: 1 Ölü

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç, yol kenarından dereye savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dere yatağının zorlu şartları nedeniyle kurtarma çalışmaları bot yardımıyla gerçekleştirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede araç içerisinde bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, gerekli işlemlerin ardından sudan çıkarıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin dere ve çevresindeki arama çalışmaları bir süre daha devam etti. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.