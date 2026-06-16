Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü

Sungurlu'da Zafer Kaynarca yönetimindeki 06 DU 1738 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolu Kırankışla köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Zafer Kaynarca'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.