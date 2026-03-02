Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan otomobil devrildi! Sürücü yaralandı
Giriş Tarihi: 2.03.2026 21:57

Kontrolden çıkan otomobil devrildi! Sürücü yaralandı

Çorum’da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Kontrolden çıkan otomobil devrildi! Sürücü yaralandı
  • ABONE OL

Kaza, Akşemseddin Caddesi üzerinde meydana geldi. Rıdvan A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Rıdvan A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Savrulan otomobil, Çelik 8. Sokak'ta bulunan parka kadar ilerledi. Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada park içerisinde bulunan bir aydınlatma direği zarar görürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
ARKADAŞINA GÖNDER
Kontrolden çıkan otomobil devrildi! Sürücü yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz