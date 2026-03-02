Kontrolden çıkan otomobil devrildi! Sürücü yaralandı

Kaza, Akşemseddin Caddesi üzerinde meydana geldi. Rıdvan A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Rıdvan A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Savrulan otomobil, Çelik 8. Sokak'ta bulunan parka kadar ilerledi. Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada park içerisinde bulunan bir aydınlatma direği zarar görürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.