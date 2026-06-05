Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Kanlıdere Mahallesi Ulu Önder Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil metrelerce sürüklendikten sonra demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kırılan korkulukları aşan araç, şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ZAMANLA YARIŞ

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, adeta demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmaya çalıştı. Ancak araç içinde sıkışan sürücünün kurtarılması için itfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarışarak koordineli bir çalışma başlattı. Sürücü, ekiplerin titiz müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra tedavisine devam edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.Yaralı sürücünün hastaneye kaldırılmasının ardından bölgede araç kaldırma çalışmaları başladı.