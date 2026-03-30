Kaza, Gültepe Mahallesi Seyitgazi Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Z.K. isimli şahsın idaresindeki 43 NY 279 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu.

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savruldu: 3 yaralı

Kullanılamayacak duruma gelen otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan M.K. (40) isimli erkek ile M.K. (52) ve M.A. (40) isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi durumda oldukları öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.