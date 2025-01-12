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Giriş Tarihi: 12.1.2025 19:50 Son Güncelleme: 12.1.2025 20:01

Kontrolden çıkan otomobilde can pazarı: 1 ölü 4 yaralı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak boş araziye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kontrolden çıkan otomobilde can pazarı: 1 ölü 4 yaralı

Ankara-Kırıkkale kara yolu Kayadibi mevkiinde, kaza akşam saatlerinde yaşandı. E.D. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki boş araziye savruldu. Araçta bulunan Meryem Doğandemir olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü E.D. ile A.D., Ü.D. ve A.Ş. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Ankara ve Kırıkkale'deki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kontrolden çıkan otomobilde can pazarı: 1 ölü 4 yaralı
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