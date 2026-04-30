Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan TIR dehşet saçtı: 3 ölü 4 yaralı
Giriş Tarihi: 30.04.2026

Kontrolden çıkan TIR dehşet saçtı: 3 ölü 4 yaralı

İzmir’de karşı şeride geçen TIR’ın 9 araca çarpması sonucu, biri polis memuru 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Kontrolden çıkan TIR dehşet saçtı: 3 ölü 4 yaralı
  • ABONE OL

İzmir'de kontrolden çıkan TIR, zincirleme kazaya neden oldu. Kaza dün saat 16.26'da Bornova İstanbul Caddesi Topçu Tugayı Lojmanları mevkiinde meydana geldi. Bornova yönüne giden TIR'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Kontrolsüz şekilde ilerleyen TIR, aralarında polis otosunun da bulunduğu 9 araca çarptı.

Bu sırada can pazarı yaşanırken, demir yığınına dönen araçlarda sıkışanları itfaiye ekipleri çıkardı. TIR şoförü ile bir motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan polis memuru Serkan Hızlı da tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Biri polis 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

#İZMİR #BORNOVA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kontrolden çıkan TIR dehşet saçtı: 3 ölü 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA