Kontrolden çıkan TIR dehşet saçtı: 3 ölü 4 yaralı

İzmir'de kontrolden çıkan TIR, zincirleme kazaya neden oldu. Kaza dün saat 16.26'da Bornova İstanbul Caddesi Topçu Tugayı Lojmanları mevkiinde meydana geldi. Bornova yönüne giden TIR'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Kontrolsüz şekilde ilerleyen TIR, aralarında polis otosunun da bulunduğu 9 araca çarptı.

Bu sırada can pazarı yaşanırken, demir yığınına dönen araçlarda sıkışanları itfaiye ekipleri çıkardı. TIR şoförü ile bir motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan polis memuru Serkan Hızlı da tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Biri polis 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.