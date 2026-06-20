Kontrolden çıkan TIR faciaya neden oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Aytekin Akkaya ve Nadir Salmanov (56) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Manisa'nın Kula ilçesinde, Nadir Salmanov'un kullandığı tiner yüklü TIR, İzmir-Uşak karayolu üzerindeki Kavacık rampasında kontrolden çıkarak, Osman Aktaş yönetimindeki TIR'a ve Rüstem B.'nin (38) kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Ardından da yol kenarındaki tarlaya devrildi. Diğer TIR ise yan yatarak yolu kapattı. Kontrollerde, TIR sürücüsü Nadir Salmanov ile hafif ticari araçta bulunan Aytekin Akkaya'nın öldüğü belirlendi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Rüstem B., araçta bulunan Bülent K. (25) ve Adem K. (44) ile diğer TIR'ın sürücüsü Osman A., hastaneye kaldırıldı.

Ceyhan TORLAKMuharrem DOĞANTEZErdoğan ÖZTÜRK-Murat YILDIRIM /SABAH