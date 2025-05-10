Kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçip motosiklete ve otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Ambarlı Limanı'na giden A.G. yönetimindeki 34 KNF 548 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı yöne geçti. Savrulan TIR, 34 NBE 384 plakalı motosiklet ve 34 BMZ 06 ile 54 AHY 420 plakalı otomobillere de çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sinan T. ile 54 AHY 420 plakalı otomobilin sürücüsü Arap Kanat yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, ağır yaralı motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobil sürücüsü Arap Kanat ise ambulansta ayakta tedavisi yapıldı. Motosiklet sürücüsü Sinan T.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracı ile morga gönderildi. İtfaiye ekipleri, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yoldaki bariyerleri keserek yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü A.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.