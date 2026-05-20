Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan TIR minibüsle çarpıştı: 11 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 20.05.2026 19:06

Kontrolden çıkan TIR minibüsle çarpıştı: 11 kişi yaralandı!

Ankara Polatlı-Haymana yolunda kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçti. Ardından minibüsle çarpışırken, meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Tır şoförü gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Kontrolden çıkan TIR minibüsle çarpıştı: 11 kişi yaralandı!
  • ABONE OL

Kaza, Polatlı-Haymana yolundaki su arıtma tesisinin bulunduğu mevkide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. yönetimindeki tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Tır, Haymana istikametinde seyir halinde olan ve içerisinde 10 asfalt işçisinin bulunduğu A.E. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haymana ve Polatlı Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Haymana Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan bazı yaralıların ise durumlarının değerlendirilmesi sonrası Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Öte yandan, kazaya karışan tır sürücüsünün hafif yaralı olduğu ve olay sonrası gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#HAYMANA #ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kontrolden çıkan TIR minibüsle çarpıştı: 11 kişi yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA