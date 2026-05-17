Kontrolden çıkıp şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 17.05.2026 14:45

Kocaeli Kandıra İlçesinde meydana gelen feci trafik kazasında, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan panelvan araç şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Kandıra İlçesi Topluca Mahallesi Koruklar mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan panelvan araç, şarampole yuvarlandı. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde sürücü A.G.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, araçtaki bulunan bir yaralı da olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden A.G. ise olay yerinden tamamlanan incelemeler sonrası morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

#KOCAELİ #KANDIRA

