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Giriş Tarihi: 22.12.2023 00:05 Son Güncelleme: 22.12.2023 00:28

"Konuşan Yazılar" hat sergisi Edirnelilerle buluştu

Yıldız Holding'in İslam eserleri koleksiyonunda yer alan hat eserlerinden oluşan "Konuşan Yazılar" sergisi, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle sanatseverlerle buluştu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın sergi ile ülkenin farklı bölgelerindeki sanatseverleri buluşturmayı amaçladıklarını kaydetti. Taşkın, "Geleneksel İslam sanatının derinliklerinden ilham alarak, maneviyatımıza dokunacak bir deneyimi Edirneli sanatseverlere sunmak niyetiyle buradayız." dedi.

AA
Konuşan Yazılar hat sergisi Edirnelilerle buluştu

Geleneksel İslam sanatının örneklerini bir araya getiren sergi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın'ın ev sahipliğinde Edirne Valisi Yunus Sezer'in katılımıyla Edirne Deveci Han Kültür Merkezi'nde açıldı.

Vali Sezer, açılışta yaptığı konuşmada, geçmişe ışık tutan medeniyeti yansıtan sergide önemli bir koleksiyonun Edirne'de sergilenmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Edirne'nin payitaht bir şehir olduğunu hatırlatan Sezer, "Edirne, Konya gibi, Bursa gibi, İstanbul gibi hem Osmanlı döneminde hem de Osmanlı dönemi öncesinde bütün medeniyetimize ışık tutan bir çekirdek. Aynı zamanda Cumhuriyet'imize yön veren önemli şehirlerden bir tanesi." dedi.

Edirnelilerin sanata ve sanatçılara önem verdiğini dile getiren Sezer, bu tür programlara katılımın yüksek olduğunu kaydetti. Sezer, serginin hayırlı olmasını diledi.

"EKONOMİNİN YANINDA KÜLTÜR, SANAT FAALİYETLERİNE DE AĞIRLIK VERİYORUZ"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın da daha önce Anadolu'nun farklı illerinde yoğun bir ilgiyle karşılanan sergiyi Edirnelilerle buluşturmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Yıldız Holding olarak Türkiye'ye sağladıkları ekonomik katkıların yanı sıra yürüttükleri kültür ve sanat faaliyetleriyle de topluma fayda sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Taşkın, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, Holdingimizin Çamlıca kampüsündeki kalıcı sergi salonunda yer alan ve hat sanatının en nadide örneklerini bir araya getiren 'Konuşan Yazılar' sergisinden özel bir seçkiyi, ülkemizin farklı bölgelerindeki sanatseverlerle buluşturmayı amaçladık. Daha önce sergilediğimiz illerde yoğun ilgi gören ve hat sanatının öncü isimlerinin birbirinden değerli eserlerinden oluşan 'Konuşan Yazılar' sergisini şimdi de Edirneli sanatseverlerle bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz.

Esasen geleneksel İslam sanatının derinliklerinden ilham alarak, maneviyatımıza dokunacak bir deneyimi Edirneli sanatseverlere sunmak niyetiyle buradayız. Tüm Edirnelileri bu kıymetli yazıların manevi zenginliğini paylaşmak üzere Konuşan Yazılar sergisine davet ediyoruz."

Hafız Osman, Mahmud Celaleddin Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Mehmed Şefik Bey, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Hamid Aytaç gibi hattatların eserlerinin yer aldığı sergi 10 Ocak'a kadar her gün 09.00-17.30 saatlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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"Konuşan Yazılar" hat sergisi Edirnelilerle buluştu
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