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Giriş Tarihi: 9.2.2025 15:56 Son Güncelleme: 9.2.2025 16:05

Konuşurken çıkan kavga, cinayetle bitti

Adana'da 53 yaşındaki Ayhan Moralı ile Yusuf A, sokakta konuşurken tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Yusuf A., Ayhan Moralı’yı pompalı tüfekle öldürdü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Konuşurken çıkan kavga, cinayetle bitti

Cinayet Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde, meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Moralı, Yusuf A. sohbet ettikleri sırada tartışmaya başladı. İkilinin sokak ortasında başlayan tartışması bir anda kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Yusuf A. otomobilinden aldığı av tüfeğiyle Ayhan Moralı'ya ateş açtı. Göğsünden vurulan Moralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu söyleyen Yusuf A. tutuklandı.

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Konuşurken çıkan kavga, cinayetle bitti
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