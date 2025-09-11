Haberler Yaşam Haberleri KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2025 EYLÜL: En uygun ev kredisi hangi bankada? İşte 1.000.000 TL geri ödeme planı
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2025 EYLÜL: En uygun ev kredisi hangi bankada? İşte 1.000.000 TL geri ödeme planı

Merkez Bankası’nın faiz adımları piyasalar tarafından dikkatle takip edilirken, 11 Eylül 2025’te alınan kararla politika faizi %40,5’e indirildi. Böylece 250 baz puanlık düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından gözler konut kredilerine çevrildi. Ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar, faiz indirimlerinin bankaların kredi oranlarına nasıl yansıyacağını merak ediyor. Güncel tabloda 1 milyon TL’lik konut kredisi için geri ödeme planları ve aylık taksitler, bankaların sunduğu en avantajlı seçenekler doğrultusunda şekilleniyor. Ev almak isteyenler ise banka banka en uygun konut kredisi imkanlarını araştırıyor.İşte, bankaların güncel kredi faiz oranları:

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2025 EYLÜL: En uygun ev kredisi hangi bankada? İşte 1.000.000 TL geri ödeme planı

Ev sahibi olmak, birçok insanın hayatında gerçekleştirmek istediği en büyük hedeflerden biri. Bu noktada konut kredisi faiz oranları, hayali gerçeğe dönüştürmede belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Faizlerdeki hareketlilik, ev almayı düşünenler için hem dikkatle takip edilen bir gelişme hem de yeni imkanların kapısını aralayabiliyor. Peki, şu anda en avantajlı konut kredisi hangi bankada? İşte 1 milyon TL tutarındaki kredi için hazırlanan güncel geri ödeme seçenekleri:

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası, 1 milyon TL'lik konut kredisini, 11 Eylül tarihinde aylık %2,69 oran ve aylık 28 bin 60 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3 milyon 367bin TL olarak yansıyor.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halkbank, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,70 oran ve aylık 28.150,90 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3.378.108,00 TL olarak yansıyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,79 oran ve aylık 28.966,08 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3.475.920,18 TL olarak yansıyor.

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Akbank, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,85 oran ve aylık 34 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 4 milyon TL olarak yansıyor.

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Yapı Kredi, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık % 2,99 oran ve aylık 30.825,33 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3.668.214 TL olarak yansıyor.

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İş Bankası, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %3,01 oran ve aylık 30.982,24 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3.717.868 TL olarak yansıyor.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2025 EYLÜL: En uygun ev kredisi hangi bankada? İşte 1.000.000 TL geri ödeme planı
