KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2025 EYLÜL: En uygun ev kredisi hangi bankada? İşte 1.000.000 TL geri ödeme planı

Ev sahibi olmak, birçok insanın hayatında gerçekleştirmek istediği en büyük hedeflerden biri. Bu noktada konut kredisi faiz oranları, hayali gerçeğe dönüştürmede belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Faizlerdeki hareketlilik, ev almayı düşünenler için hem dikkatle takip edilen bir gelişme hem de yeni imkanların kapısını aralayabiliyor. Peki, şu anda en avantajlı konut kredisi hangi bankada? İşte 1 milyon TL tutarındaki kredi için hazırlanan güncel geri ödeme seçenekleri:
Ziraat Bankası, 1 milyon TL'lik konut kredisini, 11 Eylül tarihinde aylık %2,69 oran ve aylık 28 bin 60 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3 milyon 367bin TL olarak yansıyor.
Vakıfbank, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,79 oran ve aylık 28.966,08 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3.475.920,18 TL olarak yansıyor.
Akbank, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,85 oran ve aylık 34 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 4 milyon TL olarak yansıyor.
Yapı Kredi, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık % 2,99 oran ve aylık 30.825,33 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3.668.214 TL olarak yansıyor.