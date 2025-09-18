KONUT KREDİSİ FAİZLERİ GÜNCEL: 1.000.000 TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka konut kredisi faiz oranları

Ev almak isteyenler için konut kredisi faizlerindeki güncel durum belli oldu. Faiz oranlarındaki dalgalanmalar, alıcıların bütçe planlarını etkilerken alternatif finansman seçeneklerini de ön plana çıkarıyor. Bankalar bazında en yeni konut kredisi faiz oranları paylaşıldı. Peki, 1 milyon TL'lik kredi için toplam geri ödeme ve aylık taksitler ne kadar oluyor? İşte, bankalara göre güncel konut kredisi faiz oranları ve hesaplama detayları…
Halkbank, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,70 oran ve aylık 28.150,90 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3.378.108,00 TL olarak yansıyor.
Ziraat Bankası, 1 milyon TL'lik konut kredisini, 11 Eylül tarihinde aylık %2,69 oran ve aylık 28 bin 60 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3 milyon 367bin TL olarak yansıyor.
Akbank, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,85 oran ve aylık 34 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 4 milyon TL olarak yansıyor.
Yapı Kredi, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık % 2,99 oran ve aylık 30.825,33 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3.668.214 TL olarak yansıyor.