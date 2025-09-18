KONUT KREDİSİ FAİZLERİ GÜNCEL: 1.000.000 TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka konut kredisi faiz oranları

Ev almak isteyenler için konut kredisi faizlerindeki güncel durum belli oldu. Faiz oranlarındaki dalgalanmalar, alıcıların bütçe planlarını etkilerken alternatif finansman seçeneklerini de ön plana çıkarıyor. Bankalar bazında en yeni konut kredisi faiz oranları paylaşıldı. Peki, 1 milyon TL'lik kredi için toplam geri ödeme ve aylık taksitler ne kadar oluyor? İşte, bankalara göre güncel konut kredisi faiz oranları ve hesaplama detayları…