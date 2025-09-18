Haberler Yaşam Haberleri KONUT KREDİSİ FAİZLERİ GÜNCEL: 1.000.000 TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka konut kredisi faiz oranları
Giriş Tarihi: 18.9.2025 12:28

Konut kredisi faizleri, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Faiz oranlarındaki güncel durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını yoğunlaştırdı. 1 milyon TL tutarındaki kredi için aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarları mercek altına alınırken, bankaların sunduğu avantajlı fırsatlar ve kampanyalar da karşılaştırılıyor. Ev sahibi olmak isteyenler, en uygun konut kredisi seçeneklerini değerlendirmek için işte banka banka teklifler

Ev almak isteyenler için konut kredisi faizlerindeki güncel durum belli oldu. Faiz oranlarındaki dalgalanmalar, alıcıların bütçe planlarını etkilerken alternatif finansman seçeneklerini de ön plana çıkarıyor. Bankalar bazında en yeni konut kredisi faiz oranları paylaşıldı. Peki, 1 milyon TL'lik kredi için toplam geri ödeme ve aylık taksitler ne kadar oluyor? İşte, bankalara göre güncel konut kredisi faiz oranları ve hesaplama detayları…

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halkbank, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,70 oran ve aylık 28.150,90 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3.378.108,00 TL olarak yansıyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,79 oran ve aylık 28.966,08 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3.475.920,18 TL olarak yansıyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası, 1 milyon TL'lik konut kredisini, 11 Eylül tarihinde aylık %2,69 oran ve aylık 28 bin 60 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3 milyon 367bin TL olarak yansıyor.

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Akbank, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,85 oran ve aylık 34 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 4 milyon TL olarak yansıyor.

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Yapı Kredi, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık % 2,99 oran ve aylık 30.825,33 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3.668.214 TL olarak yansıyor.

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İş Bankası, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %3,01 oran ve aylık 30.982,24 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3.717.868 TL olarak yansıyor.

