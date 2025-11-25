Konut satışları yükseldi…Muğla’ya Rus ilgisi

Tapu ve Kadastro verilerine göre 2025 Ekim ayında illere göre konut satış verileri belli oldu. Ekim ayında Muğla'da toplam 2 bin 369 konut satışı yapıldı. Bunların 291 ipotekli olarak satışı gerçekleşti. İlk el satış ise 675, ikinci el konut satışı ise bin 694 olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı ekim ayında ise Muğla'da toplam 2 bin 278 konut satışı yapılmıştı. 2025 yılı Ekim ayında satışlarda kısmen yükseliş görüldü.

Muğla'da ikinci el satışların yüksekliği ise özellikle yerleşik nüfus ve yatırım amaçlı alımların etkisinin sürdüğünü gösterdi. Muğla ve ilçelerinde yabancıların ilgisi de devam ediyor. Ekim ayında Muğla'da 42 konut yabancı ülke vatandaşlarına satıldı. Ocak–Ekim dönemine bakıldığında bu sayı 323'e ulaştı. En çok konutu ise Rusya, Almanya, İran ve Ukrayna uyruklu vatandaşların satın aldığı bildirildi. Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 oranında azalarak 164 bin 306 olarak kaydedildi. En yüksek satışlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşirken, en düşük satışlar Ardahan, Bayburt ve Tunceli'de görüldü.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ise Türkiye genelinde yüzde 0,8'lik bir düşüş yaşandı. Ekim ayında toplam satışların yüzde 1,3'lük kısmı yabancılara yapıldı. En çok yabancıya satış Antalya, İstanbul ve Mersin'de gerçekleşti.