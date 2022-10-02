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Giriş Tarihi: 2.10.2022 13:55 Son Güncelleme: 2.10.2022 13:56

Konya Aksaray Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Aksaray Konya Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Konya Aksaray arası kaç km ve kaç saat olduğu, iki şehir arasında yolculuk yapacak olan vatandaşlar için öğrenilmesi gereken detaylardan birisidir. Hem şahsi araçla hem de şehirlerarası otobüs seferleri ile aralarında yolculuk yapmanın mümkün olduğu iki şehir yani Aksaray Konya arası kaç km? Konya Aksaray arası kaç saat sürüyor? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip bir araya getirdiğimiz yazımızda bulabilirsiniz. K1

Konya Aksaray Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Aksaray Konya Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

İç Anadolu'nun büyük şehirlerinden birisi olan Konya ile yine İç Anadolu Bölgesi'nin mütevazı şehri Aksaray arasında iş, eğitim ve gezi amaçlı seyahatler gerçekleşmektedir. Yola çıkacak vatandaşlara kolaylık olması amacıyla, bizlerde bu yazımızda Konya Aksaray arası kaç km yol olduğuna dair bilgileri ele aldık. İşte ayrıntılı bilgiler...

Özel Araçla Konya Aksaray Arası Kaç Km, Kaç Saat Sürer?

Ülkemiz karayolları, şehirler arası özel araçla ya da otobüsle yolculuk yapmak için hayli elverişlidir. Her iki ki vasıta ile de Konya Aksaray arası yolculuk yapmak mümkün ancak bazı kimseler özel araçla seyahat etmeyi, diğer ulaşım yollarına tercih etmektedir. Aksaray'dan Konya'ya yahut tam tersi istikamette yolculuk özel araçla 1 saat 45 dakika sürmekte, aradaki yol mesafesi ise 150 kilometredir.

Otobüsle Aksaray Konya Arası Kaç Km, Kaç Saat Sürer?

Yurt genelinde en çok ilgi gören ve tercih edilen ulaşım yollarının başında, şehirler arası otobüs firmaları gelmektedir. 81 il ve yüzlerce ilçeden hareket eden bu otobüsler Türkiye'nin her yerine seferler yılın her zamanı seferler düzenlemektedir. Aksaray ve Konya arasında da otobüs yolculuğu yapanların sayısı da epey mevcuttur. Otobüsle Konya Aksaray arası yolculuk yaklaşık olarak 1 buçuk saat sürmekte, otobüs yol güzergah mesafesi ise 148 kilometredir.

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Konya Aksaray Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Aksaray Konya Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?
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