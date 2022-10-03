Konya Alanya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Konya Alanya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1

Konya Alanya arası seyahat etmeyi düşünenler, toplam mesafenin kaç km olduğunu merak etmiştir. Her iki bölge arası seyahatlerde toplam mesafe, özel araçla ve otobüsle değişiklik gösterecektir. Şehirler arası seyahatlerde mesafe kadar, toplam geçen süre de önem taşımıştır. Konya Alanya arası yolculuklarda geçen süre, seyahat biçimine göre de değişmektedir. Özel araçla, otobüsle Konya Alanya arası mesafe kaç kilometre ve kaç saat sürer sorusu sıklıkla araştırılmıştır. Konya Alanya arası ya da tam tersi istikamette yolculuk yapacaklar için geçen sürenin önemi vardır. Yazımızda yer verdiğimiz Konya Alanya arası kaç km sorusuna dair detaylar...

KONYA ALANYA ARASI KAÇ KM?

Konya Alanya arası yolculuklarda toplam mesafenin kaç km olduğu merak edilmiştir. Sıklıkla tercih edilen her iki bölge arası mesafe, tercih edilecek alternatiflere göre değişiklik gösterir. Özel araçla Konya Alanya arası seyahatlerde Konya Manavgat yolu ve D695 üzerinden gidildiğinde mesafe 263 kilometredir. Otobüsle seyahat edecekler için ise Konya Alanya arası mesafe 272 kilometredir.

ALANYA KONYA ARASI KAÇ KM?

Alanya Konya arası seyahatlerde toplam mesafenin kaç km olduğu sıkça araştırılmıştır. Alanya'dan Konya'ya seyahat edecek kimseler için, bu iki bölge arası mesafenin ne kadar olduğu farklı alternatiflere göre değişecektir. Alanya Konya arası mesafe özel araçla Konya Manavgat yolu ve D695 üzerinden gidildiğinde 263 kilometredir. Alanya Konya arası otobüs seyahati yapacaklar için ise bu mesafe 272 km'dir. Bu mesafe farklı firmalara göre değişiklik gösterebilir.

KONYA ALANYA ARASI KAÇ SAAT?

Konya ile Alanya arası seyahat edecek kişiler için, toplam mesafenin yanı sıra geçen sürenin kaç saat olduğu da önem taşımaktadır. Konya Alanya arası yolculuğunu özel aracıyla Konya Manavgat yolu ve D695 üzerinden yapacaklar için toplam süre 3 saat 31 dakikadır. Her iki şehir arası yapılan otobüs yolculuğunda ise toplam süre 4 saat 26 dakikadır.