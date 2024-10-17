Konya Ereğli Arası Kaç Km? Ereğli Konya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Konya Ereğli arası kaç km suali genellikle Konya merkezden Ereğli ilçesine gidecek olanların gündemindedir. Gidilecek yolun ne kadar mesafede ve kaç saat sürdüğünü öğrenmek her zaman için yolculuğu daha planlı hale getirdiğinden dolayı bu konuda fikir sahibi olmak faydalı olacaktır. Bu bağlamda Konya Ereğli arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevaplarına değinmek gerekmektedir.

Konya Ereğli Arası Kaç Kilometre?

Konya hem ülkemizin hem de İç Anadolu Bölgesinin yüzölçümü en büyük ilimizdir. Konya merkezden ilçelerinden biri olan Ereğli'ye sıklıkla yolculuk yapılmaktadır. Yine Ereğli'den de merkeze yol yapanların sayısı hayli çoktur. Ereğli Konya'nın en güneydoğusunda kalmaktadır. Diğer içlere göre uzak mesafede kalan Ereğli, Konya merkeze yaklaşık olarak 150 kilometredir. Bu mesafe karayolları kaynaklarında ise 147 kilometre olarak gözükmektedir.

Konya Ereğli Arası Kaç Saat Sürer?

Konya Ereğli arası yol mesafesi tercih edilen ulaşım vasıta türüne, yol durumu, trafik yoğunluğu ve hava şartlarına göre değişmektedir. Özel araçla Konya Ereğli arası yaklaşık 1 saat 50 dakika, şehirler arası otobüs ve merkezden kalkan Ereğli minibüsleri ile 2 saat sürmektedir. Konya merkezden Ereğli'ye gitmek için diğer bir ulaşım alternatifi olan trenle ise yaklaşık 3 saat yolculuk yapılmaktadır.