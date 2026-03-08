Konya-Eskişehir arası hayat kurtarma operasyonu! 700 gramlık parmak bebeğe kalp ameliyatı

Öğretmen Pilgir çifti, tüp bebek tedavi sonrası Ocak ayında erkek çocuklarını kucaklarına aldı. Ancak Pilgir bebek henüz 24 haftalıkken 545 gram dünyaya geldi. Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan parmak bebeğin Patent Duktus Arteriyozus'un (anne karnında açık olan ve doğumdan sonra kapanması gereken aort ile akciğer atardamarı arasındaki damarın (duktus) açık kalması) kapanmadığı tespit edildi. Bu süreç içerisinde 2 kez bağırsak ameliyatı da geçiren bebeğin bu damarın açık kalması nedeniyle bebekte böbrek ve kalp fonksiyonlarının bozulduğu ve organ yetmezliğine doğru gittiği tespit edildi.

KONYA-ESKİŞEHİR HATTINDA MUHTEŞEM OPERASYON

Doktorlar biran önce açık kalan bu damarın kapanması görüşüne vardı. Pilgir bebeğin Konya Şehir Hastanesi'ndeki Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'ne sevk edilmesini istedi. Ancak Klinik Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek bebeğin sağlık durumunun bu yolculuğa elverişli olmadığını belirterek, kendisi Eskişehir'e gitmek üzere geçtiğimiz Cuma günü hemen yola çıktı. 330 kilometrelik yolu kısa sürede aşıp, kente ulaşan Murat Şimşek, gerçekleştirdiği operasyonla doğumdan sonra açık kalan bu damarı kapatma işlemini başarıyla gerçekleştirdi. Henüz 51 günlük ve 700 gram olan Pilgir bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.