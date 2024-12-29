Konya Havalimanı Nerede? Konya Havaalanı Hangi İlçede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Konya Havalimanı'nda, kafeleri, restoranları, hediyelik eşya dükkanları, bekleme salonları ve ücretsiz Wi-Fi hizmeti bulunur. Yıllık uçak kapasitesi 17.520 olan Konya Havalimanı, 196.000 m² alan üzerine kurulmuştur. Terminal binası 2.650 m² kapalı alana sahiptir ve 272 araçlık otopark mevcuttur. Ek olarak, 8 uçak kapasiteli park alanı da vardır. Konya Havalimanı nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir gitmeden önce yanıt aranmalıdır.

Konya Havalimanı Nerede?

Konya'nın Selçuklu ilçesi sınırları içinde yer alan Konya Havalimanı, il merkezinden ortalama olarak 18 kilometre uzaklıkta bulunur. Özellikle iç hat uçuşları yoğun olarak kullanılmakta ve haftanın her günü düzenli olarak gerçekleşmektedir. Konya Havalimanı'ndan, İstanbul, İzmir, Antalya ve Trabzon gibi önemli illere seferler düzenlenmektedir. Uçuş saatleri, sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar değişiklik göstermektedir. Havalimanına ulaşım da oldukça rahat ve kolaydır. Otobüs, taksi veya özel araçla kolaylıkla ulaşım sağlanabilir.

Konya Havalimanı'na Nasıl Gidilir?

Konya Havalimanı'na gitmek için tercih edilebilecek birkaç farklı alternatif bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Havalimanında bulunan rent a-car firmalarından araç kiralanabilir ve bu şekilde ulaşım sağlanabilir.

Havalimanı terminal çıkışında 7/24 hizmet veren taksiler bulunur. Şehir merkezine taksiyle ulaşım yaklaşık olarak 20-25 dakikadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otobüslerle havalimanına ulaşmak mümkündür. ATUS otobüsleri, havalimanı ile şehir merkezi arasında hizmet verir.

Havalimanı ile şehir merkezi arasında düzenli seferler yapan HAVAŞ otobüsleri de kullanılabilir. Bu otobüsler, uçuş saatlerine göre ayarlanmışlardır ve şehir merkezine ortalama olarak 30 dakikada varırlar.

Bu ulaşım seçenekleri, farklı ekonomik sınıflara yönelik olduğu için farklı maliyetlere sahiptir. Bütçenize en uygun seçeneği tercih ederek yolculuk yapabilirsiniz.