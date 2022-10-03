Konya Isparta Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Isparta Konya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1

Gülleri ve gölleri ile meşhur Isparta'dan, Mevlana'nın şehri Konya'ya gidip gezmek isteyenler, Konya Isparta arası kaç km olduğunu öğrenmek isteyebilir. Vakti olmayanlar veya kendi arabaları ile seyahat etmeyi sevenler, özel araçla Isparta Konya arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorusuna cevap almak ister. Otobüs bileti alarak önceden rezervasyon yaptırmayı planlayanlar, otobüsle Isparta Konya arası kaç kilometre olduğunu bilmek ister. İşte Konya Isparta arası kaç km ile ilgili detaylar…

KONYA ISPARTA ARASI KAÇ KM?

Arabayla, otobüsle veya uçakla Isparta'dan Konya'ya gidecek olanlar, seyahatin maliyetini hesaplamak için mesafenin ne kadar olduğunu araştırır. Konya ve Isparta arasındaki mesafe, 240 kilometredir. Arabayla gidecekler için gereken süre, genel olarak 3 saat 15 dakikadır. Özel araçlarıyla gideceklerin, yola çıkmadan önce depolarını doldurmaları ve lastiklerinin durumlarını kontrol etmeleri yararlıdır. Gereken önlemleri almak, yolda meydana gelebilecek olası aksiliklerin yaşanmasına karşı hazırlıklı olmayı sağlar. Seyahati otobüsle yapacaklar için Konya ve Isparta yolculuğu süresi, 4 saat 15 dakikadır. Uçakla gitmek ise yaklaşık 40 dakikadır. Konya ve Isparta arasındaki uçuş mesafesi 147 kilometredir. Uçak bilet fiyatları ise 400 ve 500 TL arasında değişir.

KONYA'DAN ISPARTA'YA NASIL GİDİLİR?

Konya'dan Isparta'ya ya da Isparta'dan Konya'ya şahsi araçları gidecek olanlar, doğru istikamet üzerinden ilerleyebilmek için navigasyon cihazlarından yararlanabilirler. Bu tarz uygulamalar, alternatif yolları gösterdikleri için oldukça avantajlıdır. Ek olarak, Isparta ve Konya arasında ulaşımı sağlayan birçok turizm firması bulunur. Otobüs bileti fiyatları ise 120 ve 200 TL arasında değişkenlik gösterir.