Haberler Yaşam Haberleri Konya Karaman Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Karaman Konya Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 2.10.2022 13:58 Son Güncelleme: 2.10.2022 13:58

Konya Karaman Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Karaman Konya Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Konya Karaman arası kaç saat yol tuttuğu, bu iki şehir arasında yolculuk yapacak olan bireyler tarafından merak edilmektedir. Birbirlerine oldukça yakın olan Konya ve Karaman şehirleri arasında hayli sıkça gidiş geliş yapılmaktadır. Peki, aralarında bu kadar sık yolculuk yaşanan Konya Karaman arası kaç km? Bu sorunun detaylı yanıtını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Konya Karaman Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Karaman Konya Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Her ikisi de İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Karaman ve Konya illeri birbirlerine oldukça yakın konumdadır, hem bu sebepten hem iş eğitim gibi sebeplerden iki il arasındaki gidiş gelişler oldukça yoğun sayılabilir. Şimdi hep birlikte Karaman Konya arası kaç km olduğuna değinelim...

Özel Araçla Konya Karaman Arası Kaç Km Ve Kaç Saat?

İnsanların yolculuklarını şahsi şartları ve vakitlerine göre ayarlamak istedikleri zaman özel araçla yola çıkmayı tercih etmektedir. Bilhassa birbirlerine yakın şehirler arasında yolculuklarda özel araçlarla seyahat edildiğini fazlaca görmekteyiz. Konya Karaman şehirleri de birbirlerine yakın iller olduğu için özel araçla gidiş geliş yapanlar mevcuttur. Peki, Konya Karaman arası mesafe özel araçla kaç kilometredir? Konya Karaman arası yol mesafesi D715 karayolu üzerinden 110 kilometredir, bu yol yaklaşık olarak 1 buçuk saat sürmektedir.

Otobüsle Karaman Konya arası Kaç Km Ve Kaç Saat?

Yurt genelinde sıklıkla kullanılan şehirler arası ulaşım vasıtalardan birisi de otobüslerdir. Tüm şehirlerimizden hareket eden ve tüm iller arası seferler düzenleyen otobüsler sayesinde bireyler istedikleri varış noktasına gidebilmektedirler. Konya Karaman arasında da yılın der zamanı otobüs seferleri yapılmaktadır. Karaman'dan Konya'ya yahut ters istikamette otobüs yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 45 dakika sürmekte, yol mesafesi ise 115 kilometredir.

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Konya Karaman Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Karaman Konya Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?
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