Konya Meram Bağları Nerede? Konya Meram Bağları Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Konya'nın gözde mekanlarından biri olan Meram Bağları, hem tarihi dokusu hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülemektedir. Meram Bağları'nı ziyaret etmek için en uygun zaman, bahar ve yaz aylarıdır. Bu dönemde doğanın yeşillendiği ve çiçeklerin açtığı bağlar, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaktadır. Konya Meram Bağları nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir demeden önce özel yer ile alakalı ufak bir bilgi birikimine sahip olmak faydalı olacaktır.

Konya Meram Bağları Nerede?

Meram Bağları, Konya'nın Meram ilçesinde yer almaktadır. Konya şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktadır. Bağlar, Selçuklu döneminden kalma tarihi yapıları, yeşilliği ve bol oksijeni ile adeta bir cennet köşesi gibidir. Bağların içindeki patikalarda yürüyüş yaparak hem doğayla iç içe vakit geçirebilir hem de stresten uzaklaşabilirsiniz. Ayrıca, aileniz veya arkadaşlarınızla birlikte piknik yaparak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Konya Meram Bağları Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Meram Bağları'na ulaşım oldukça kolaydır. Özel aracınızla veya toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla gidebilirsiniz.

• Özel Araçla: Konya şehir merkezinden hareket ederek Meram ilçesi yönüne doğru ilerlemeniz yeterlidir. Bağlara ulaşım için çeşitli tabelalar bulunmaktadır. Yaklaşık 40-50 dakikalık bir sürüş sonunda Meram Bağları'na ulaşabilirsiniz.

• Toplu Taşıma: Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle Meram Bağları'na ulaşabilirsiniz. Otobüs duraklarından sonra kısa bir yürüyüşle bağlara ulaşabilirsiniz. Bu otobüslere örnek vermek gerekirse:

o 1-A, Hocafakıh Tıp Fakültesi̇ Anasultan

o 1-B, Hocafakıh Tıp Fakültesi̇ Dörtokka,

o 2-A, Meram Yaka Anasultan

o 2-B, Meram Yaka Dörtokka

o 4-A, Meram Yeni̇yol Anasultan

o 4-B, Meram Yeni̇yol Dörtokka

o 52-A, Meram Devlet Hastanesi̇

o 97-A, Yazır

o 3-A, Meram Dere

o 25-A, Şehir Hastanesi