Konya merkezli 3 ilde medyum operasyonu: Sosyal medyadan tuzağa düşürük 491 bin TL dolandırmışlar!

Giriş Tarihi: 28.10.2025 12:41

SON DAKİKA... Konya merkezli 3 ilde sosyal medya üzerinden kendilerini medyum olarak tanıtıp vatandaşı mağdur eden çeteye yönelik düğmeye basıldı. İletişime geçtikleri kişileri 491 bin 200 TL dolandıran 11 şüpheli tutuklandı. merkezli 3 ilde medyum operasyonu: Sosyal medyadan tuzağa düşürük 491 bin TL dolandırmışlar!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden çeşitli dualar ve kişisel bakım ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Sayfa üzerinden irtibat kurulan kişilerden toplam 491 bin 200 TL alarak 'Nitelikli dolandırıcılık' yaptığı tespit edilen 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından Ankara'da 19, Trabzon'da 1 ve Burdur'da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişiden 11'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

