Konya Mersin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Mersin Konya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İster otobüsle ister uçakla isterse de özel araba ile yapılsın yolculuklar her zaman önceden hazırlık ister. Şehirler arasındaki mesafeyi bilmek her zaman yolculuğa hazır olmamıza yardımcı olur. Ulaşım aracına göre ulaşılan saatlerde değişiklikler olsa da şehirler arası km'ler değişmez. Konya Mersin arası kaç km sorusu da yola çıkmadan önce araştırılan bir sorudur. Ülkemizin iki gözde şehri olan Mersin ve Konya hem turistik hem de yerleşim yeri olarak tercih edilen şehirlerdir. Peki, Mersin Konya arası kaç km? Özel araçla, otobüsle, uçakla Mersin Konya arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? Buyurun sizin için hazırladığımız cevaplara.

Konya Mersin Arası Kaç Km?

Ülkemizin önemli iki şehri olan Mersin Konya arası kaç km diye baktığımız zaman yol alternatifleri ile birlikte yolların kilometrelerinde de değişiklik görebilmekteyiz. Konya ile Mersin arası ulaşımda kullanılabilecek karayolları D330 karayolu ve D715 karayoludur. Eğer otobüs ya da özel araç ile yolculuk yapacaksanız bu iki yolu tercih etmeniz gerekmektedir. D330 karayolu yaklaşık olarak 356 km, D715 karayolu ise yaklaşık olarak 341 km'dir.

Mersin'den Konya ilimize ya da Konya ilimizden Mersin ilimize uçak alternatifi ise bulunmamaktadır. Mersin'de havalimanı olmaması ve en yakın havalimanının Adana ilimizde bulunması sebebi ile eğer yolcuklarınızda uçak tercih edecekseniz Adana'dan Mersin'e geçmeniz gerekmektedir. Adana Şakir Paşa Havalimanı ile Mersin il merkezi arası 1 saat sürmektedir.

Mersin Konya Arası Kaç Km?

Eğer yolculuğunuz Mersin'den Konya'ya olacaksa D330 Tarsus otoyolu üzerinden gitmeniz gerekmektedir. Ortalama olarak 358 km olan bu otoyol ile Mersin şehir merkezinden Konya şehir merkezine direkt olarak ulaşabilirsiniz.

Konya Mersin Arası Kaç Saat?

Özel araç ve otobüs gibi seyahat alternatifi bulunan bu yolculukta ulaşım şeklinize göre süre değişebilmektedir. Kendi özel aracınız ile çıkacağınız bir yolculukta 4 saat 30 dakika gibi bir sürede varabilirken otobüs ile aynı yolculuk 5 saat 30 dakika sürebilmektedir. Otobüslerin mola vermesi bu uzamanın sebebidir.

Mersin ilimizde bir havalimanı olmadığı için uçuşlar Adana havalimanı üzerinde gerçekleşmektedir.