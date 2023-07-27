Konya Mevlana Müzesi Nerede? Konya Mevlana Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Konya Mevlana Müzesi nerede, hem müze gezmeyi sevenlerin hem tarih meraklıların araştırdığı bir konu. Ziyaretçilerin kimileri türbede dilek ve duada bulunurken, kimileri tarihi eşyaları inceliyor ve Mevlana Dergahı'nı geziyor. Ziyaretçiler, Mevlana kadar oğlu Sultan Veled'i de merak ediyor. Konya Mevlana Müzesi'ne nasıl gidilir, Konya Mevlana Müzesi giriş ücreti ne kadar, müze kart geçiyor mu gibi konu kapsamında merak edilenler araya getirildi.

Konya Mevlana Müzesi Nerede?

Mevlana Celalleddin Rumi'nin ve dervişlerinin türbesinin sergilendiği Konya Mevlana Müzesi, Konya'nın Karatay ilçesinde yer alıyor. Aziziye Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan müze, oldukça merkezi bir konumda yer alıyor.

Konya Mevlana Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Oldukça merkezi konumuyla, ulaşımın kolaylıkla sağlandığı Konya Mevlana Müzesi'ne Alaaddin-Adliye tramvay hattına binerek gitmek mümkün. Ziyaretçiler, Alaaddin durağına binip Mevlana durağında inerek müzeye ulaşabilmektedir.

Otogardan direkt müzeyi ziyaret etmek isteyenler ise Üniversite-Alaaddin tramvay hattını kullanabilmektedir. Alaaddin durağında inerek, Alaaddin-Adliye tramvay hattına aktarma yapabilir, Mevlana durağında inerek müzeye varabilmektedir.

Müzeyi ziyaret için toplu taşıma hatlarından faydalanmak isteyenler 105-A, 124-B, 14-A, 25-A, 34-A, 39-B, 43-B, 44-A, 92-A numaralı otobüs hatlarıyla müzeye ulaşabilmektedir.

Konya Mevlana Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Konya Mevlana Müzesi'ne giriş için herhangi bir ücret veya müze kartı talep edilmemektedir. Girişler, pazartesi hariç haftanın her günü 09.00-18.30 arasında ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır.