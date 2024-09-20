Konya Ovası’nda tek fotoğrafta 24 obruk

Konya'nın Karapınar ilçesinde çap ve derinlikleri farklı 100'den fazla çöküntünün olduğu, tarım arazilerinin bulunduğu alanın bazı yerlerinde iki obruk arası 5 metreye kadar düşüyor. Obruklar, yeraltında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşuyor. Konya Ovası'nda iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yeraltı su kullanımıyla her geçen gün sayıları fazlalaşan obruklar, tedirginliği artırıyor. Obruk oluşumunun son yıllarda hızla arttığı Karapınar ilçesinin kuzeybatısında yer alan Reşadiye Mahallesi sınırları içinde bulunan Eşeli Yaylası'ndaki tarlalarda çok sayıda obruk oluşumu gözleniyor. İki obruk arasının 5 metreye kadar düştüğü, çap ve derinlikleri farklı 100'den fazla çöküntünün olduğu yerde havadan çekilen fotoğraf karesine 24 obruk giriyor. DHA