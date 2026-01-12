Konya ve Karaman’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2026 Karaman ve Konya’da kar tatili olacak mı?

İç Anadolu'da etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma riski, Konya ve Karaman'da eğitime ara verilip verilmeyeceğini gündeme taşıdı. Bazı illerde dün gece şiddetlenen kar yağışı sonrası 13 Ocak 2026 Salı günü için gözler Valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar.
Konya ve Karaman'da Yarın Okullar Tatil Mi?
İki ilde de Valilikler 13 Ocak Salı günü için henüz bir tatil kararı açıklamadı.
Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde açıklanıyor. Önümüzdeki saatlerde bir duyuru yapılması halinde detaylar haberimize eklenecek.
Meteoroloji uyardı!
11.01.2026 Pazar akşam saatlerinden itibaren Sivas çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Karaman'ın yüksekleri ve Konya'nın güneyinin yüksekleri, 12.01.2026 Pazartesi ilk saatlerden itibaren Kayseri'nin ve Niğde'nin yüksekleri ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı bekleniyor. Yağışların Salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.