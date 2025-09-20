Haberler Yaşam Haberleri Konya’da 5 katlı binada yangı: 7’si çocuk 13 kişi dumandan etkilendi!
Giriş Tarihi: 20.9.2025 18:24

Konya'da 5 katlı apartmanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangında 7’si çocuk 13 kişi dumandan etkilendi. Öte yandan, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA Yaşam
Yangın, Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Campınar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarılırken; yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 7'si çocuk 13 kişinin, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı.

13 kişi, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

