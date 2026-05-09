Konya’da acı olay: Borç kavgasında öldürüldü!

Olay, dün saat 23.50 sıralarında Adaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Huğlu Mahallesi'nde tüfek atölyesi işleten ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi mahalle başkanlığı görevini yürüten Necati Sandal, iddiaya göre borç- alacak nedeniyle bir grupla tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile olay yerinden uzaklaşmak isteyen Sandal'a tüfekle ateş edildi. Sırtından vurulan Sandal kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.