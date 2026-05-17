Haberler Yaşam Haberleri Konya’da aile faciası! Oğulları tarafından katledilen veteriner çift son yolculuğuna uğurlandı: Anne babasını defalarca…
Giriş Tarihi: 17.05.2026 15:56

Konya’da aile faciası! Oğulları tarafından katledilen veteriner çift son yolculuğuna uğurlandı: Anne babasını defalarca…

Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen aile dramı kan dondurdu. 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi oğulları tarafından bıçaklanarak canice öldürülen Nazife Çiğdem Dinçer (56) ve Gökhan Dinçer (57) son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen evlat Cihan Dinçer'in emniyetteki sorgusu ve yürek burkan detaylar ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Konya’da aile faciası! Oğulları tarafından katledilen veteriner çift son yolculuğuna uğurlandı: Anne babasını defalarca…
  • ABONE OL

Meram ilçesinde Havzan Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında bir parkta üzeri kanlı bir kişinin yattığını gören çevredekiler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese giden polis, kıyafetleri ile eli kanlı olan ve elindeki hafif kesik yarası bulunan Cihan Dinçer ile karşılaştı.

ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Dinçer, polise anne ve babasını öldürdüğünü söyledi. Dinçer'in ifadesi doğrultusunda Benekli Sokak'taki evlerine giden polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye çağırdı.

EKİPLER EVE GİRİNCE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle içeri giren polis, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veterinerler Nazife Çiğdem ve Gökhan Dinçer çiftini bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cihan Dinçer de gözaltına alındı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı öne sürülen Cihan Dinçer'in, poliste susma hakkını kullandığı bildirildi. Dinçer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kardeş olan Cihan Dinçer'in, ailenin en küçük ferdi olduğu belirtildi.

VETERİNER ÇİFTE KAHREDEN VEDA

Yapılan otopsilerinde vücutlarında çok sayıda bıçak yarası olduğu belirlenen Nazife Çiğdem ve Gökhan Dinçer çiftinin cenazeleri, bugün öğlen Kurtuluş Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, çiftin ailesi, yakanları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Dinçer çifti, toprağa verildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’da aile faciası! Oğulları tarafından katledilen veteriner çift son yolculuğuna uğurlandı: Anne babasını defalarca…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA