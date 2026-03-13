Konya’da akılalmaz kuyumcu soygunu: Çaldıkları bilezikler imitasyon çıktı!

KANALİZASYON HATTINDA ARAMA YAPILDI

Çevrede arama yapan polis, şüphelilerden 1'nin yaklaşık 750 metre uzaklıktaki Safahat Caddesi'nden ara sokaklara kaçtığını belirledi. Bu sırada caddedeki rögar kapağının açık olduğu fark edildi. Polis, şüphelilerin kaçış güzergahına göre soygunun ardından, kuyumcunun karşı caddesindeki boş sulama kanalına bağlı kanalizasyon hattından girip, rögar kapağının bulunduğu noktadan çıkmış olabilme ihtimali üzerine, adrese itfaiye ekibi çağrıldı. Polis ve itfaiye ekibi, kanalizasyon hattındaki her iki noktada yaptığı incelemede herhangi bir ize rastlamadı.