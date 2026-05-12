Konya’da akılalmaz olay! Firari aylarca cami tuvaletinde saklanıp...

2 AY ORADA YAŞAMIŞ

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından tuvalete polis ekiplerince baskın düzenlendi. Yakalanmamak için yaklaşık 2 aydır kullanılmayan cami tuvaletinde yaşayan Ö.G. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin yapılan üst aramasında ise bıçak, makas ve çok sayıda anahtar ele geçirildi. Gözaltına alınan hükümlü, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

