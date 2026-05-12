Haberler Yaşam Haberleri Konya’da akılalmaz olay! Firari aylarca cami tuvaletinde saklanıp...
Giriş Tarihi: 12.05.2026 15:43

Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen olay hayrete düşürdü. Hakkında farklı suçlardan 15 yıl hapis cezası bulunan Ö.G.’nin aylarca cami tuvaletinde yaşadığı belirlendi. 29 yaşındaki genci şüphe ele verdi. İşte detaylar…

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki Ö.G.'nin yakalanması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

TUVALETTE BİRİNİN OLDUĞU BELİRLENDİ

Ekipler, firari şahsın gidebileceği adresleri takibe aldı. Ekipler, aranan şahsa ulaşamaması üzerine çevre geniş çaplı araştırmaya alındı. Polis, Bosna Hersek Mahallesi'nde bir caminin kullanılmayan tuvaletine 1 kişinin girdiği ve uzun süre çıkmadığını belirledi.

2 AY ORADA YAŞAMIŞ

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından tuvalete polis ekiplerince baskın düzenlendi. Yakalanmamak için yaklaşık 2 aydır kullanılmayan cami tuvaletinde yaşayan Ö.G. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin yapılan üst aramasında ise bıçak, makas ve çok sayıda anahtar ele geçirildi. Gözaltına alınan hükümlü, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
