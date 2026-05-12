Konya’da akılalmaz olay! Firari aylarca cami tuvaletinde saklanıp...

TUVALETTE BİRİNİN OLDUĞU BELİRLENDİ
Ekipler, firari şahsın gidebileceği adresleri takibe aldı. Ekipler, aranan şahsa ulaşamaması üzerine çevre geniş çaplı araştırmaya alındı. Polis, Bosna Hersek Mahallesi'nde bir caminin kullanılmayan tuvaletine 1 kişinin girdiği ve uzun süre çıkmadığını belirledi.
2 AY ORADA YAŞAMIŞ
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından tuvalete polis ekiplerince baskın düzenlendi. Yakalanmamak için yaklaşık 2 aydır kullanılmayan cami tuvaletinde yaşayan Ö.G. gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelinin yapılan üst aramasında ise bıçak, makas ve çok sayıda anahtar ele geçirildi. Gözaltına alınan hükümlü, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.