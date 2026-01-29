Haberler Yaşam Haberleri Konya'da akılalmaz olay: Tüfeğini temizlerken kendini yaraladı!
Giriş Tarihi: 29.01.2026 15:32

Konya'da akılalmaz olay: Tüfeğini temizlerken kendini yaraladı!

Konya'da av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokunan Ömer Alparslan (70), çıkan saçmalarla kolundan yaralandı.

DHA Yaşam
Konya’da akılalmaz olay: Tüfeğini temizlerken kendini yaraladı!
  • ABONE OL

Akılalmaz olay, saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ağaç Seven Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Ömer Alparslan, evinde av tüfeğini temizlemek isterken yanlışlıkla tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Alparslan'ın sol koluna isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

O sırada evde bulunan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Alparslan, ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da akılalmaz olay: Tüfeğini temizlerken kendini yaraladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz