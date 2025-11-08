Konya’da alkollü sürücünün çarptığı otomobilde ikizlerini kaybetti: Mehmet eşinden gelecek mutlu haberi bekliyor...

Kaza, 25 Eylül günü Halkapınar İlçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Alkollü ve daha önce alkollü araç sürdüğü gerekçesiyle ehliyetine el konulan Kadir Erdoğan (30) yönetimindeki 42 E 9064 plakalı otomobil şerit ihlali yapıp, Mehmet Koçer'in (31) kullandığı 42 L 3889 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Koçer ailesinin 3 yaşındaki ikizleri Kayra ve Yiğit Koçer olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Mehmet ve anne Ayşegül Koçer (23) ise yaralı kurtuldu. Karşı aracın sürücüsü ile aracında bulunan Ferhat Bozkuş (24) ve Hüseyin Bozkuş da (28) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü Kadir Erdoğan hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

HASTANE BAHÇESİNDE UMUTLU BEKLEYİŞ

Kendi bacağında ve çenesinde kırıklar olan Mehmet Koçer, kendi acısını unutup, 5 yıllık hayat arkadaşının bir an önce ayağa kalkabilmesi için dua ediyor. Sık sık Halkapınar ilçesinden eşinin tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelen Koçer, hastane bahçesinde eşinden gelecek umutlu haberi bekliyor.

Eşinin bir gözünü kaybettiğini, bacağında ve vücudunun farklı yerlerinde kırıklar olduğunu belirten Koçer, "Hayatta tek tutunacağım dalım eşim kaldı. Beni onun varlığı ayakta tutuyor. Çok güzel ve mutlu bir ailemiz vardı ama artık yok. Eşim gözünü açmaya başladı ama henüz konuşamıyor. Ayağa kalkması için dua ediyorum. Birbirimize destek olup bu süreci atlatmaya çalışacağız. Birbirimizin yarasına merhem olacağız. Kendisine geldiğinde çocuklarımızı sorduğunda ona nasıl cevap vereceğimi ne diyeceğimi bilemiyorum. Eşime çocuklarımız cennette nasıl diyeceğim? Allah kimsenin başına vermesin. Alkollü biri gelip hayatımızı mahvetti. Eşim muhtemelen hiçbir şey hatırlamıyor. Çünkü her şey saniyeler içinde oldu bitti" dedi.

Kazadan hemen önce hastaneden çıktıklarını, çocuklarının kendisinden havuç ve muz istediğini belirten Koçer, havucu ve muzu aldığını ancak çocuklarının yiyemediğini söyledi. Savcılığın kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.