Konya’da bayram günü feci kaza: 1 yaralı! Otomobil motosiklete çarptı, feci kaza kamerada

Olay, saat 10.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaarslan Mahallesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 MB 2284 plakalı otomobil tali yoldan çıktığı esnada Saraçoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki 06 ELR 357 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü H.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin ağaca çarparak savrulduğu ve sürüklendiği görülüyor.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.