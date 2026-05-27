Haberler Yaşam Haberleri Konya'da bayram günü korkunç cinayet: Tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürüldü!
Giriş Tarihi: 27.05.2026 16:37

Konya'da Hacı Hasan Gökgöz (55), tartıştığı Hüseyin K., (21) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Hasan Gökgöz ile Hüseyin K., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Hüseyin K., tabancayla Hacı Hasan Gökgöz'e ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Hacı Hasan Gökgöz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gökgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Hüseyin K., öğle saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
