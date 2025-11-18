Haberler Yaşam Haberleri Konya'da belediye otobüsünde dehşet | Eşinin yanında bıçakladı: 'Yan baktın' meselesi canından etti!
Konya'da aynı mahallede oturduğu Vahdettin Işık (33) tarafından belediye otobüsünde ve eşinin gözü önünde bıçaklanan Kadirhan Öztürk (21), hayatını kaybetti. Kavganın 'yan bakma' meselesi nedeniyle başladığı öğrenildi.

Kan donduran olay, dün saat 16.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde, Konya-Adana kara yolunda şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde meydana geldi. Vahdettin Işık, aralarında tartışma çıkan Kadirhan Öztürk'ü bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Eşinin gözü önünde karnından bıçaklanan Öztürk, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada gürültüyü duyan sürücünün otobüsü durdurmasından yararlanan Işık, araçtan inip kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Vahdettin Işık, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Tatlıcak Mahallesi'nde suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından poliste kaydı bulunan Işık, ifadesinde; kavganın 'yan bakma' meselesi nedeniyle çıktığı öne sürdü. Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

