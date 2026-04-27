Giriş Tarihi: 27.04.2026 11:25

Konya’da CHP depremi: Görevden alınan gençlik kolları başkanı ateş püskürdü

Konya’da CHP il yönetimi tarafından görevinden alınan Ereğli Gençlik Kolları Başkanı Kıraç Tatlıdil, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Bu haksız görevden almaları kayyum atama olarak değerlendiren Tatlıdil, il yönetimini hedef göstererek makamları yalan ve hileyle elde ettiklerini, itibarsızlaştırma ve karalama çalışmaları içerisinde olduklarını, kendilerini Konya örgütünün sahibi zannettiklerini ifade etti. CHP Konya İl Örgütünde seçilmiş gençlik kolları ilçe başkanlarının görevden alınması krizi giderek büyürken, partililer ikiye bölündü.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Görevden alınanlardan biri de Ereğli Gençlik Kolları Başkanı Kıraç Tatlıdil. Yaklaşık 2 yıl önce seçilerek göreve başladığını belirten Tatlıdil, "Tabanı ayrıştırmaya, gençleri bölmeye ve bizleri yıldırmaya yönelik bu girişimler, çirkin bir siyasi planın parçasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden, kendini Konya örgütünün sahibi zanneden birkaç kişinin aralıksız çabaları sonucu ben ve 9 gençlik kolları başkanın görevden alınmasını kabul etmiyorum.

Gençlik kolları veya ilçe başkanlarına herhangi bir uyarı öneri ve yöntem önermeden görevden almak günümüz de kayyum atama kültürünün devamıdır. Kendinden olmayanı ötekileştiren, genel merkezimizin politikalarıyla örtüşmeyen anti-demokratik tutum ve davranışlarla alınan bu karar; ilgili kişilerin bulundukları makamın sorumluluğunu taşıyamadığını açıkça göstermektedir. Yalan ve hileyle elde edilen bu makamların, kişisel menfaatler doğrultusunda kullanılması kabul edilemez. Ancak bilinmelidir ki, bu planlar ne bizi ne de yol arkadaşlarımızı yıldıracaktır. Bir asrı aşan köklü geçmişe sahip, demokrasinin beşiği olan partimizde; adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Yapılan itibarsızlaştırma ve karalama çalışmaları, partimizin öz gücü olan gençlik kollarını asla susturamayacaktır" dedi.

