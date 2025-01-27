Konya’da çöken bina için 6 tutuklama

Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Merkez Selçuklu ilçesindeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkazdan 3 kişi kurtarılmış, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan balıkçı dükkânı işletmecisi Kazım F., eski kahvehaneci Kemal Ö., dükkân sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P., iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkânının tadilat işini yapan Volkan D. dün adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, ifadelerini aldığı 6 kişiyi de tutukladı.